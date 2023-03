"First Dates Hotel"-Fans sind von Kandidat Uwe belustigt!

First Dates Hotel-Kandidat Uwe sorgt bei den Zuschauern für so manchen Lacher! Der 59-Jährige macht sich in der aktuellen Staffel der Datingshow auf die Suche nach der großen Liebe. Mit seinem äußeren Erscheinungsbild zieht er vor Ort alle Blicke auf sich – und auch die Fans der Sendung können nicht wegschauen: Uwe erinnert mit seinem Kleidungsstil sehr an einen Indianer. Im Netz zeigen sich die Zuschauer von seinem Auftreten belustig!

"Winnetou sucht seinen Schatz auf Malle am Silbersee", witzelt ein User auf Twitter. "Jetzt ist Karneval aber wirklich vorbei…", äußerte sich ein weiterer Zuschauer auf der Social-Media-Plattform. Uwes Style sorgt jedoch nicht nur für Erheiterung. Manch ein Fan der Datingshow zeigt sich schockiert. "Moment – das Outfit läuft doch unter kultureller Aneignung?", kommentiert ein kritischer Nutzer.

Auch wenn Uwe bei seiner Datingpartnerin Mandy Eindruck hinterlassen hat, konnte er sie bei ihrem gemeinsamen Abendessen wohl nicht von sich überzeugen. "Für mich war es zu wenig vom Gefühl. Ich bin da eher anders unterwegs, obwohl mich das Spirituelle voll interessiert", erklärt die Friseurmeisterin. Anders als Uwe, entscheidet sich die 47-Jährige gegen ein zweites Date. Dennoch wolle sie mit ihm in Kontakt bleiben.

VOX Roland Trettl vorm First Dates Hotel

VOX Mandy und Uwe bei "First Dates Hotel"

VOX Mandy bei "First Dates Hotel"

