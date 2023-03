Roger Moores Sohn findet, James Bond kann keine Frau sein

Sollte James Bond von einer Frau gespielt werden? Die Fußstapfen des 007 sind groß und haben eine Debatte darüber ausgelöst, wer der nächste Bond wird, nachdem Daniel Craig (55) die Rolle nach fünf Filmen aufgegeben hat. Geoffrey Moore, auch bekannt als Jaffa, dessen Vater den berühmten Geheimagenten in den 70ern und 80ern in sieben Filmen verkörpert hat, mischt sich jetzt in die Diskussion ein. Roger Moores Sohn findet: James Bond darf keine Frau sein!

In einem mutigen Schritt erklärte der Schauspieler und Produzent, dass die Rolle nicht an eine Frau gehen sollte, wie Mirror berichtet. Jaffa erklärte: "Nun, dann ist es nicht mehr James Bond. Ich meine, sie könnte 006, 008 oder 009 sein..." Trotz seiner Vorbehalte gegenüber einem weiblichen James Bond würde Jaffa es gutheißen, wenn es sich um ein eigenes Franchise handeln würde. "Vielleicht wird es einen 'Von den Filmemachern von James Bond kommt Jane oder Jemima Bond' oder was auch immer geben", fügte er hinzu.

Auch Daniel Craig sei dagegen, dass eine Frau die Rolle des 007 übernimmt. Er ist der Meinung, Frauen verdienen ihre eigenen Rollen, die nicht für Männer geschrieben wurden. Berichten zufolge ist Daisy May Cooper in Gesprächen, um die Rolle des Spionagechefs M zu übernehmen, um den Charakter "in eine andere Richtung" zu bringen.

Anzeige

Getty Images Roger Moore am Set von "James Bond 007 - Im Angesicht des Todes"

Anzeige

Rex Features / ActionPress Daniel Craig in "James Bond: Ein Quantum Trost"

Anzeige

Getty Images Daisy May Cooper, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de