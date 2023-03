Nach Ralph Fiennes: Spielt sie bald den "James Bond"-Boss?

Bekommt Ralph Fiennes (60) bald eine Nachfolgerin für seinen James Bond-Charakter? In acht Teilen der Spionage-Filme hatte Judy Dench die Leiterin des Geheimdienstes gespielt, die nur unter den Codenamen M bekannt ist. 2021 übernahm der Harry Potter-Darsteller den Part – er könnte aber schon bald wieder von einer Frau abgelöst werden. Wird Daisy May Cooper im nächsten "James Bond"-Film den Chef spielen?

Laut einem The Sun-Insider wäre es möglich, dass die Komikerin demnächst in Ralphs Fußstapfen tretet. Die Produktionsfirma wolle in den kommenden Filmen generell eine lustigere Richtung einschlagen: "Nach dem Weggang von Daniel [Craig] schien es an der Zeit zu sein, über Veränderungen in allen Bereichen nachzudenken. [...] Das öffnet die Tür für eine etwas leichtere und humorvolle Zukunft ." Die Comedienne wäre dafür eine passende Wahl: Daisy sei außerdem auch mit Phoebe Waller Bridge befreundet, die an "James Bond: No Time To Die" mitwirkte.

Nicht nur über diese Rolle wird gemunkelt – es steht auch noch nicht fest, wer Agent 007 spielen wird. Zahlreiche Schauspiel-Größen stehen auf der Liste der möglichen Bond-Darsteller: Tom Hardy, Regé-Jean Page (34) und Taron Egerton (33) sollen im Gespräch sein. Letzterer sei sich aber sicher, dass er nicht infrage kommt. Wie er in einem Telegraph-Interview schilderte, habe er noch nicht die richtigen Körperstatur für den Kult-Spion.

Getty Images Daisy May Cooper, Comedian

Getty Images Daisy May Cooper im Juni 2021

Getty Images Taron Egerton im Juli 2022

