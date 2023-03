Samantha Abdul ist umgezogen, weil sie einen Stalker hat!

Es ist kein schöner Grund für einen Umzug! Die Influencerin Samantha Abdul (33) war mit ihrem mittlerweile Ex-Freund Mischa Mayer (31) in eine Stadtvilla in Hamburg gezogen. Auch nach ihrer Trennung blieb sie mit ihrem Sohn in dem Haus wohnen und teilte fleißig Storys aus ihrem gemütlichen Nest. Was für ihre Follower wohl unterhaltsamer Content war, ist für die Blondine nicht gut geendet: Sam hat einen Stalker, der sogar schon vor ihrer Haustür stand!

In ihrer Instagram-Story schilderte sie nun die ganze Situation, auch um ihre Influencer-Kollegen zu warnen. Im November vergangenen Jahres habe alles angefangen – Sam wurde sogar aus ihrem Schlaf geklingelt. "Zu einer nicht humanen Uhrzeit. Es war eine Person, die sich mich als Hobby genommen hat", erzählte sie. Daraufhin beschloss sie, still und heimlich umzuziehen – ohne Umzugsunternehmen, damit dies so wenig Leute wie möglich mitkriegen.

Deshalb nahm Sam ihre Fans auch nicht in ihren Storys mit: "Ich werde ab jetzt so darauf achten, dass ich niemals verrate, wo ich wohne. Man wird es auch anhand der Storys nicht erkennen können." Die einstige Bachelor-Kandidatin habe daraus gelernt und sei nun glücklich in ihren neuen vier Wänden. Sie habe ohnehin umziehen wollen, da das Haus für sie zu groß gewesen sei.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und Samantha Abdul im August 2021

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

