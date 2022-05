Mischa Mayer (30) geht es aktuell nicht gut. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich der einstige Love Island-Teilnehmer und die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Samantha Abdul (32) nach rund einem Jahr Beziehung getrennt haben. Ihre Zukunftsvorstellungen hätten einfach nicht mehr zusammengepasst. Böses Blut fließt zwischen ihnen aber nicht – im Gegenteil: Nach dem Liebes-Aus lebten sie sogar noch zusammen unter einem Dach. Dennoch fällt es Mischa offenbar sehr schwer, das Ganze zu verarbeiten.

In seiner Instagram-Story verriet der Influencer: "Ich durchlebe gerade eine sehr schwere Zeit in meinem Leben, versuche mich viel abzulenken, damit meine Ängste meine Gedanken nicht einnehmen und ich in Trauer verfalle." Vor allem der Sport helfe ihm dabei, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Zudem betonte Mischa: "Zeit heilt alle Wunden."

Auch Sam hat an der Trennung ziemlich zu knabbern. Die Hamburgerin erzählte, dass so etwas schwer sei und seine Zeit brauche – sie das Ganze als Mutter aber gefasster sehe. Kurz nach dem Liebes-Aus habe sie aber ebenfalls versucht, sich abzulenken: "Ich bin jemand, der seine Emotionen versteckt und sich in Arbeit stürzt."

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und Samantha Abdul, Reality-TV-Stars

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im April 2022

