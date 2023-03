So kam es zum Feature-Angebot von Katja Krasavice an Jill

Warum bot Katja Krasavice (26) Jill Lange (22) ein Feature an? Letztere war in diesem Jahr bei der 20. Staffel von DSDS dabei. Vergangenen Mittwoch musste sie jedoch ihre Sachen packen. Jills Teilnahme sorgte für ziemlich viel Wirbel. Dieter Bohlen (69) hatte die Kandidatin aufgrund ihrer Reality-TV-Erfahrungen sexistisch beleidigt. Jurorin Katja stand hinter ihr und bot ihr sogar ein Feature auf ihrem neuen Album an. Doch was steckt eigentlich hinter dem Angebot?

Das erklärte die Rapperin im Bild-Interview: "Wir hatten ja schon länger Kontakt, aber die Idee zu einem Duett kam mir in Thailand nämlich an dem Tag, als sie beim Recall rausgeflogen ist. [...]" Die 26-Jährige spürte wohl eine besondere Verbindung zu der Kandidatin. "Ich habe sie aber nach allen Kräften unterstützt, bin dann auch zu ihr in die Kandidaten-Villa gegangen, um mit ihr zu sprechen. Und an dem Tag kam in mir der Entschluss hoch mit ihr ein Duett zu machen", erinnerte die "Friendzone"-Interpretin. "Man muss wirklich ehrlich sagen, es geht heutzutage nicht nur um den Gesang, sondern um das Gesamtpaket" , ergänzte Katja. Sie sehe außerdem viele Parallelen zwischen sich und Jill.

Die Fans können sich offenbar wirklich auf eine Zusammenarbeit der beiden Powerfrauen freuen. Denn Jill hatte völlig aufgeregt in einem Stitch zu Katjas Video auf TikTok verkündet: "Ich sage mal ganz klar und deutlich: Ja, ich will! Es ist eine riesengroße Ehre."

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen beim DSDS-Recall auf Mallorca

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange (2.v.l.), DSDS-Kandidaten 2023

RTL / Markus Hertrich Katja Krasavice in der Jury von DSDS 2023

