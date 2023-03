Feature mit Katja Krasavice? Jill Lange nimmt das Angebot an

Das lässt sich Jill Lange (22) nicht zweimal fragen! Die Reality-TV-Darstellerin war in diesem Jahr bei der 20. Staffel von DSDS dabei, musste am vergangenen Mittwoch jedoch ihre Sachen packen. Ihre Zeit in der Show war nicht ganz leicht – sie musste abwertende Kommentare über ihre bisherige TV-Erfahrung einstecken. Katja (26) stand während der gesamten Sendung hinter ihr und bot ihr jetzt sogar ein Feature auf ihrem neuen Album an. Die Antwort von Jill ließ nicht lange auf sich warten.

"Ich sage mal ganz klar und deutlich: Ja, ich will! Es ist eine riesengroße Ehre", erklärte sie völlig aufgeregt in einem Stitch zu Katjas Video auf TikTok. Gleichzeitig bedankte sie sich noch einmal bei der "Deutschland sucht den Superstar"-Jurorin. "Katja ist die Person, die mich wirklich am allermeisten gestärkt hat bei DSDS, die mir mein Selbstbewusstsein wieder zurückgegeben hat, was mir da wirklich auch teilweise genommen wurde", waren nur wenige der rührenden Worte, die die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin an die selbst ernannte Bad Bitch richtete.

In einem Video, das Katja nur wenige Stunden vor Jills Antwort postete, stellte sie die Fragen aller Fragen. "Hast du Lust, ein Feature auf meinem Album zu machen, so als zwei Powerfrauen?" Dabei betonte sie besonders, dass sie so etwas davor noch nie gemacht habe.

