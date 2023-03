"Wo ist dein Po?": Rebecca Mir wehrt sich gegen Bodyshaming!

Rebecca Mir (31) teilt gegen ihre Hater aus! 2011 hatte die gebürtige Aachenerin mit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel deutschlandweit Bekanntheit erlangt. Inzwischen ist sie nicht nur ein gefragtes Model, sondern auch als Moderatorin tätig. Um seinen durchtrainierten Body wird der TV-Star immer wieder von seinen Fans beneidet – doch hin und wieder hagelt es auch Kritik. Jetzt setzt sich Rebecca gegen Bodyshaming im Netz zur Wehr!

Auf Instagram berichtet die 31-Jährige, dass sie unter ihrem vorherigen Post immer wieder wegen ihres angeblich zu kleinen Hinterns kritisiert wurde. "Zum Glück liegt ja Schönheit im Auge des Betrachters und ich habe mich besonders an diesem Abend, an dem das Video entstanden ist, sehr wohl in meiner Haut gefühlt. Ja, mein Popo ist klein, aber ich bin absolut zufrieden mit mir selbst und fühle mich pudelwohl", kontert die Mutter eines Sohnes. Rebecca könne nicht verstehen, wie die Leute sich mehr Realität und Body Positivity im Netz wünschen können, aber gleichzeitig andere für ihre Figur und ihr Aussehen kritisieren.

Von der Kritik lasse sich das Model jedoch nicht unterkriegen. "Wie kann etwas an einem Hintern stimmen oder nicht? Wer definiert das? Kann ich das irgendwo nachlesen?", hält Rebecca ihren Hatern entgegen. Für ihren Mann Massimo Sinató (42) steht fest: Seine Liebste ist für ihn so oder so die Schönste. "Ich liebe dich und deinen Po für immer", kommentiert der Profitänzer den Beitrag.

Rebecca Mir, Model

Rebecca Mir, Moderatorin

Rebecca Mir und Massimo Sinató, Januar 2018

