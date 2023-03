Freiwilliger GNTM-Exit: Bereut Sarah ihre Entscheidung?

Sarah Benkhoff ist bei Germany's next Topmodel freiwillig ausgestiegen. In der aktuellen Staffel kämpfte sie um den begehrten Titel, bezeichnete das Modelleben als ihren großen Traum – doch als sie sich dann in der Umstyling-Folge von ihrer langen schwarzen Mähne trennen sollte, war das zu viel für die 20-Jährige. Promiflash verriet Sarah nun, ob sie ihre schwerwiegende Entscheidung mittlerweile bereut.

"Also ich stehe immer noch genauso wie vorher zu meinem Auszug, für mich war es das Richtige und ich habe die Entscheidung getroffen. Und stehe da auch voll und ganz dahinter", betont sie im Promiflash-Interview. Auch bei den Fans sei der radikale Schritt der Osnabrückerin größtenteils gut angekommen: "Es gab beide Seiten, aber überwiegend waren die Reaktionen sehr positiv und alle haben auch verstanden, dass ich das so für mich entschieden habe."

Doch natürlich bekommt Sarah nach ihrer Teilnahme nicht nur positives Feedback – besonders ihre ständigen Weinkrämpfe in Telefonaten mit ihren Eltern stießen auf Verwunderung. Doch das macht der gelernten Frisörin nicht so viel aus: "Also mit der Kritik, jeder darf seine Kritik immer äußern. Damit kann ich ganz gut umgehen und alles, was wirklich sehr böse und negativ ist, lösche ich direkt"

ProSieben / Richard Hübner Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Sarah Benkhoff beim GNTM-Umstyling 2023

Instagram / sarahbenkhoff Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

