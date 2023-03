Beim GNTM-Umstyling: Sarah erklärt ihren freiwilligen Exit

Darum ging Sarah Benkhoff beim diesjährigen Germany's next Topmodel-Umstyling. Auch in dieser Staffel hieß es für einige Kandidatinnen der beliebten Show: Schnipp, schnapp, Haare ab! Während sich Anya über die neue Frisur freute, schien eine andere nicht sonderlich begeistert von Heidis (49) Plänen zu sein. Nach einem tränenreichen Hin und Her entschied sich Sarah dazu, GNTM zu verlassen. Gegenüber Promiflash erklärte Sarah jetzt ihren freiwilligen Exit!

Im Promiflash-Interview machte die GNTM-Kandidatin deutlich, wie schwer es für sie war, vorzeitig die Modelshow zu verlassen: "Es war für mich wirklich eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich einfach gezwungen war, mich zwischen meinen Traum und meiner Selbstsicherheit zu entscheiden." Sarah wäre für ein Umstyling bereit gewesen – aber nur bis zu einer gewissen Grenze: "Das für mich vorgesehene krasse Umstyling wäre einfach eine so große Typveränderung für mich gewesen, dass ich mich danach nicht mehr wiedererkannt und in meiner Haut nicht mehr wohlgefühlt hätte."

Ihre Entscheidung bereue die dunkelhaarige Beauty aber nicht, wie sie ebenfalls gegenüber Promiflash klarstellte: "Das war zwar eine schmerzliche Entscheidung und ich finde es sehr schade, wie viel Zeit mit den Mädels und wie viele Erfahrungen des Modellebens ich nicht mitnehmen konnte, aber ich stehe immer noch zu 100 Prozent hinter meiner Entscheidung." Sarah wollte ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstsicherheit nicht aufs Spiel setzen.

Instagram / sarahbenkhoff Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Sarah und Heidi Klum beim GNTM-Umstyling 2023

ProSieben / Richard Hübner Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

