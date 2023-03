Ständig heftige Heulkrämpfe: Fans genervt von GNTM-Sarah!

Sarah Benkhoff drückt ihre Gefühle sehr extrem aus. Inzwischen kämpft sie seit drei Wochen bei Germany's next Topmodel um den Sieg und liefert auch sehr gute Leistungen ab: Heidi Klum (49) und Gastjuror Rankin waren in der vergangenen Folge begeistert von ihr. Kein Grund zur Trauer also – und doch bekommt die 20-Jährige bei den Telefonaten mit ihren Eltern stets heftige Weinkrämpfe, kann unter den ganzen Tränen kaum sprechen. Das wundert die GNTM-Fans sehr...

Auf Instagram häufen sich die Kommentare zu Sarahs heftigen Gefühlsausbrüchen. "Die Sarah hat doch echt einen Kindheitskomplex, wieso zur Hölle mutiert sie zu einem Baby? Bin geschockt", schreibt ein User. "Was ist das für ein Geheule von dieser Sarah? Geht ja mal gar nicht, wie ein Kind", stimmt ihm ein anderer zu. "Sarah ist echt ein bisschen eine Heulsuse..." und "Sarah erinnert mich an eine schlechte amerikanische Schauspielerin aus einer Soap, die einen Heulkrampf bekommt", ergänzte ein weiterer Nutzer.

Warum sie auch glückliche Nachrichten nur unter vielen Tränen verkünden kann, liegt vermutlich daran, dass Sarah ihre Eltern so sehr vermisst. "Meine Eltern sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben", hatte sie klargestellt. Die gelernte Friseurin wohnt auch noch zu Hause und verbringt viel Zeit mit ihnen.

ProSieben / Richard Hübner Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / sarahbenkhoff GNTM-Kandidatin Sarah Benkhoff

Instagram / sarahbenkhoff GNTM-Kandidatin Sarah Benkhoff mit ihrem Vater

