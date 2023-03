"Hat sich abgezeichnet": Marc Terenzi plaudert über Band-Aus

Marc Terenzi (44) redet Klartext! Am Montag wurde bekannt, dass der Sänger aus seiner Band Team 5ünf geflogen ist. Er hatte sich wohl mehrere Fehltritte geleistet und soll unter anderem Proben sowie gar einen Auftritt geschwänzt haben. Außerdem sei er angeblich mit einem blauen Auge bei einem Fotoshooting aufgetaucht. Der Musiker hatte sich selbst bislang noch nicht direkt dazu geäußert. Nun meldet sich Marc aber endlich mit Details.

"Ich bin definitiv nicht perfekt. Aber: Dass ich aus der Band ausscheide, das hat sich abgezeichnet", erzählte der Verlobte von Verena Kerth (41) in einem Interview mit RTL. Zudem betonte er, dass er in der Vergangenheit Solo-Auftritte zugunsten der Band abgesagt und bewusst zurückgesteckt habe. "Jetzt will ich wieder alleine Musik machen und meine eigenen Lieder performen", ist sich Marc sicher.

Zuvor hatte sich neben dem Manager von Team 5ünf auch das Mitglied Joel de Tombe zu der Sache geäußert. "Sein Lebensstil, seine Abhängigkeiten und sein fahrlässiges Handeln haben uns immer viel Kraft und Nerven gekostet", gab der 42-Jährige preis.

Instagram / team5uenfofficial Die Jungs der Boyband Team 5ünf

ActionPress Marc Terenzi, April 2022 in Palma de Mallorca

Instagram / joeldetombe Joel de Tombe, Musiker

