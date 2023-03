Hotel Adlon ist bereit für Besuch von König Charles III.

Am Mittwoch tritt König Charles III. (74) seinen ersten Staatsbesuch in Deutschland unter seinem neuen Titel an. Die offizielle Krönung findet im Mai statt, doch als neues Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs hat er schon jetzt einige Termine absolviert – und noch einige Besuche vor sich. Für seinen Aufenthalt in Berlin werden aktuell die letzten Vorkehrungen getroffen. Der König und seine Frau Camilla (75) sollen angeblich im Hotel Adlon wohnen!

Am Mittwochmorgen sollen Charles und Camilla in Berlin landen. Laut Bild.de wird das Paar hier im Nobel-Hotel Adlon untergebracht sein, wo gerade noch die letzten Vorbereitungen für die vermeintliche Ankunft des royalen Besuchs getroffen werden. Offiziell bestätigen darf das Hotel den Aufenthalt des Königspaares aus Sicherheitsgründen zwar nicht, jedoch kann man sehen, wie das Hotelpersonal den Räumlichkeiten den letzten Feinschliff verleiht.

Das Hotelpersonal verriet gegenüber dpa, dass sie sich mittlerweile recht gut mit den Vorlieben des britischen Königshauses auskennen. So soll der König am liebsten schwarzen Tee mit Milch und Honig trinken und sich ein paar Kekse dazu gönnen. Außerdem verzichte Charles der Umwelt und den Tieren zuliebe an einem Tag in der Woche komplett auf tierische Produkte und legt obendrein zwei fleischfreie Tage ein.

Getty Images König Charles und die Königsgemahlin Camilla am Commonwealth Day 2023

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles beim Platin-Jubiläum der Queen im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla in Devon, Juli 2021

