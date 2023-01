Erster Besuch als König: Charles reist im März nach Berlin

Die deutsche Hauptstadt darf sich auf hohen Besuch freuen! Mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September vergangenen Jahres ist Charles (74) zum amtierenden König des Vereinigten Königreichs ernannt worden. Seitdem meistert der Royal eine Aufgabe nach der anderen als britischer Monarch mit Bravour: Erst vor wenigen Tagen kündigte er seine erste Geburtstagsparade alias Trooping the Colour an. Nun soll Charles erstmals als König nach Deutschland reisen!

Wie Stern jetzt erfahren haben will, kommt der amtierende König im Frühling nach Deutschland: Nach seinem ersten Staatsbesuch in Frankreich soll der 74-Jährige vom 29. bis 31. März Berlin und Hamburg besuchen. Auch ein weiterer Besuch in Ostdeutschland soll geplant sein. Während seines Aufenthalts wird der Monarch vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen und begleitet.

Wie das Blatt ebenfalls berichtete, besuchte Charles Deutschland seit seinem ersten Besuch 1962 mehr als 30 Mal. Zuletzt reisten Charles und seine Frau Camilla (75) im November 2020 nach Deutschland, um als erste Mitglieder der Royal-Family an der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag teilzunehmen.

