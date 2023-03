Julian Stoeckel urteilt über Gloria bei "Prominent getrennt"

Gloria Glumacs Verhalten schlägt hohe Wellen! Nachdem sie und ihr Noch-Ehemann Nikola Glumac sich infolge ihrer Temptation Island-Teilnahme getrennt hatten, sind sie aktuell bei Prominent getrennt zu sehen. Zwischen den beiden Verflossenen hat es in den vergangenen Folgen bereits heftig geknallt – sie ist dabei auch schon mächtig laut geworden. So laut, dass einige Zuschauer sie schon dazu aufforderten, sich professionelle Hilfe zu suchen. Auch Reality-TV-Star Julian Stoeckel (36) sieht Glorias Wutausbrüche kritisch...

Das betonte er jetzt im Promiflash-Interview am Rande der Premiere von "Happy Birthday Tabaluga". "Ja, also ich kann Nico nur raten: Von dieser Frau würde ich mich schnellstmöglich trennen – und müsste auch froh sein, dass die weg ist", stichelte Stoeckel. "Ich sage es mal so: Wenn mein Freund mich so anbrüllen würde vor laufender Kamera, da wär aber was los, er würde nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist... huihuihui!"

Wie denkt er denn insgesamt über die Staffel? "Ich gucke natürlich heimlich und hinter vor vorgehaltener Hand auch 'Prominent Getrennt' und amüsiere mich eigentlich mehr darüber, wie wahnsinnig stillos und auch so ein bisschen platt man mit seinem Ex-Partner oder -Partnerin so umgeht." Weiter erklärte Stoeckel: "Weil ich finde, am Ende des Tages hast du ja mit einem Ex-Partner auch Lebenszeit verbracht – und ich finde den schlechter zu behandeln, als den vielleicht aktuellen Lebenspartner, schwierig."

RTL Gloria Glumac und Nikola Glumac bei "Promiment getrennt"

ActionPress / Timm, Michael Julian F.M. Stoeckel bei einer Premiere

RTL Gloria Glumac und Michelle Kmy bei "Prominent getrennt"

