"Prominent getrennt"-Gloria hat mit Psychologen Kontakt!

Gloria Glumac wehrt sich! Die Reality-TV-Bekanntheit ist mit ihrem Ex-Partner Nikola Glumac aktuell bei Prominent getrennt zu sehen. Zwischen dem ehemaligen Paar kam es dort zu heftigen Streitigkeiten – die Zuschauer ergriffen dabei Partei für den Tattoo-Liebhaber und konfrontierten die Blondine mit schweren Vorwürfen. Unter anderem wurde ihr vorgeworfen, dass sie psychologische Behandlung braucht. Das lässt Gloria aber nicht auf sich sitzen!

In ihrer Instagram-Story beschwerte die Influencerin sich über einen Beitrag, in dem sie ihrer Meinung nach mal wieder falsch dargestellt wurde. Das reiche ihr so langsam. Außerdem erzählte sie, dass sie sich die Kritik sogar zu Herzen genommen hat: "Ich habe tatsächlich mit einem Psychologen Kontakt. Und ich habe mich auch wirklich checken lassen, ob ich ein Narzisst bin oder ein Borderliner. Und ich kann euch alle beruhigen: Ich bin weder ein Borderliner noch ein Narzisst."

Sie wünsche sich deshalb, dass sie nun endlich keine unangebrachten Ferndiagnosen mehr bekommt. "Ich hoffe, damit ist das Thema mit 'Such dir Hilfe' erledigt und ich muss mich mit solchen weit übergriffigen Bemerkungen nicht mehr auseinandersetzen und das hört endlich auf", meinte sie. Sie versuche trotzdem, Sachen aufzuarbeiten.

Instagram / nikola_glumac Gloria Glumac und ihr Mann Nikola Glumac in Serbien 2019

RTL Gloria Glumac, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Instagram / nikola_glumac Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

