Große Überraschung für Pamela Gil Matas Fans. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin verkündete ihren Followern vor wenigen Wochen eine schöne Neuigkeit: Sie ist wieder glücklich vergeben. Um wen es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt, behielt sie allerdings noch für sich. Auch sein Gesicht zeigte sie nie im Netz – bis jetzt. Pamela teilte nun die ersten Aufnahmen von sich und ihrem Liebsten auf Social Media.

In ihrer Instagram-Story postete die Influencerin einige kurze Clips von der Geburtstagsfeier ihres Freundes, den sie mit einer Torte in Form einer 30 überraschte. Das Besondere an den Videos: Ihre Follower konnten dabei einen ersten Blick auf das Gesicht von Pams Mr. Right werfen. Bislang war ihr Freund auf ihrem Account lediglich von Weitem oder von hinten zu sehen.

Vor wenigen Wochen erklärte Pam im Promiflash-Interview, dass sie und ihr Freund sich beim Thema Social Media Zeit lassen möchten: "Aktuell möchte ich, dass er sich langsam an die Situation (mein Leben in der Öffentlichkeit) gewöhnen kann und sieht, mit was ich alles konfrontiert werde. Ich wünschte nämlich, ich hätte damals auch die Möglichkeit gehabt, mich ranzutasten, aber es ging ja alles sehr schnell."

