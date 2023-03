Prozess in London: Darum zieht Prinz Harry vor das Gericht

Prinz Harry (38) möchte Gerechtigkeit erfahren. Der Sohn von König Charles III. (74) sorgte jetzt für eine große Überraschung: Er ließ sich nach der Beerdigung seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) nun das erste Mal wieder in London blicken. Sein Besuch gilt allerdings nicht seiner Familie, sondern einem Gerichtstermin. Doch um was geht es eigentlich in dem Prozess? Promiflash fasst für euch zusammen.

Der Bruder von Prinz William (40) hatte erneut Klage gegen Associated Newspaper Limited – kurz ANL – eingereicht. Dieses Mal möchte sich Harry wegen illegaler Abhörmethoden zur Wehr setzen, die von dem Unternehmen wegen Informationsbeschaffung angewendet worden sein sollen. Angeblich sollen von den Mitarbeitern Abhörgeräte in Häusern und Autos angebracht worden sein, um private Gespräche mithören zu können. Der britische Prinz war aber nicht der Einzige, dem in die Privatsphäre eingedrungen worden sein soll: Auch Sadie Frost (57), David Furnish (60) und Elton John (76) befinden sich ebenfalls unter den Klägern.

Zuvor hatte Harry bereits einen Prozess gegen das Medienunternehmen geführt, da er von der Zeitung Mail on Sunday unrechtmäßig als Lügner bezeichnet wurde. Das hatte der Mann von Herzogin Meghan (41) nicht auf sich sitzen lassen und ist dagegen vorgegangen – mit Erfolg: Im Juli 2022 hatte der Rotschopf den Gerichtssaal als Sieger verlassen.

