Vor Charles' Krönung: Prinz Harry ist für Prozess in London

Er ist zurück! Der britische Royal Prinz Harry (38) wanderte mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (41) in die USA aus. Er ließ seine königlichen Pflichten hinter sich und wollte eigentlich ein etwas ruhigeres Leben mit seiner kleinen Familie in den Staaten starten. Doch vor allem wegen der Doku "Harry & Meghan" und der Erscheinung seines Buches "Reserve" reißen die Schlagzeilen rund um den Sohn von König Charles (74) nicht ab. Jetzt ist Harry zurück in Großbritannien – für einen Prozess!

Schon im Juli vergangenen Jahres hat er den Rechtsstreit gegen Associated Newspapers Limited gewonnen. Zuvor hatte er eine Verleumdungsklage gegen das Medienunternehmen eingereicht, weil die Zeitung Mail on Sunday ihn als Lügner bezeichnet hatte. Nun geht Harry erneut gegen das Unternehmen vor und hofft, einen weiteren Kampf gegen ANL zu gewinnen. Dieses Mal geht es um die angeblich unrechtmäßige Sammlung von Informationen bei Zeitungen wie der Daily Mail. Paparazzi erwischten den Rotschopf ziemlich gut gelaunt in London vor dem Gericht. The Sun liegen die Bilder vor.

Der Zeitpunkt für seine Rückkehr in die Heimat spielt jedoch wohl auch eine interessante Rolle. Denn Harry ist kurz vor der Krönung seines Vaters am 6. Mai zurück in Großbritannien. Zuvor waren sich viele Insider und Experten unsicher, ob der jüngste Sohn von Charles überhaupt dabei sein werde und ob es zu einem Streit kommen könnte. Jetzt steht es aber fest: Harry und Meghan sind zu dem Ereignis eingeladen. Ob sich die Familie jetzt schon sehen wird?

ZUMAPRESS.com / MEGA Prinz Harry in London, März 2023

ZUMAPRESS.com / MEGA Prinz Harry in London, März 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

