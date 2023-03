RTL2-Chef gesteht: Geplante Wendler-Doku war ein Fehler

Nun folgt auch ein Statement des Sender-Chefs! Vor wenigen Wochen sorgte die Ankündigung einer Doku über die Schwangerschaft von Michael Wendlers (50) Ehefrau Laura Müller (22) für einen öffentlichen Aufschrei: Weil der Schlagersänger vor geraumer Zeit mit umstrittenen Theorien für Aufsehen gesorgt hatte, boykottierten Fans das Projekt. Auch Promis zeigten sich entsetzt. Die Doku wurde daraufhin abgeblasen. Nun äußert sich auch der RTL2-Chef Andreas Bartl.

"Allein die Idee, man könnte ein rein unterhaltendes Format mit Wendler versuchen, war ein Fehler", zeigte er sich gegenüber dem kress pro-Magazin einsichtig. Auch innerhalb des Senders habe die Entscheidung Proteste hervorgerufen: "Ich verstehe, dass das viel Unverständnis und auch Wut ausgelöst hat. Die berechtigte Kritik vieler Kolleginnen und Kollegen schmerzt."

Aber wie kam es überhaupt zu dieser Entscheidung? Das soll nun erörtert werden, kündigte er an. "Wir wollen verstehen, warum hier keine red flag gehisst wurde und so sicherstellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt", erklärte Andreas.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura Müller im August 2022

