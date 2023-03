Schon so groß? Rumer Willis stellt ihren Babybauch zur Schau

Rumer Willis (34) strahlt vor Glück! Die Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) erwartet aktuell ihr erstes Kind mit ihrem Partner Derek Richard Thomas. Seitdem lässt die Schauspielerin ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben, indem sie ihre Community mit Schnappschüssen im Netz auf dem Laufenden hält – wie nun auch wieder: Rumer präsentierte jetzt voller Stolz ihre pralle Babykugel!

In einem lockeren karierten Kleid und einem braunen Cardigan hielt die werdende Mama ihren Babybauch in die Kamera und teilte die besten Schnappschüsse davon auf ihrem Instagram-Account. Damit ihre Rundung an ihrer Körpermitte gut zur Geltung kommt, nimmt sie auf den Bildern verschiedene Posen ein: So hält sie sich beispielsweise den Bauch, zeigt ihn von der Seite oder albert mit einer dramatischen Haltung ein wenig herum. "Es ist nicht immer einfach, Sachen zu finden, die bequem sind und in denen man sich wohlfühlt, wenn ein winziger Mensch in einem heranwächst", merkte die "Unce Upon a Time in... Hollywood"-Darstellerin an.

Erst vor wenigen Wochen hatte Rumer eine Babyparty geschmissen. Diese Feier hatten sich ihre Mutter Demi und ihre Stiefmama Emma Heming (44) natürlich nicht entgehen lassen, allerdings fehlte ihr an Demenz erkrankter Vater Bruce. "Ich fühle so viel Dankbarkeit und Freude, von so vielen Menschen umgeben zu sein, die ich liebe", äußerte sich die 34-Jährige gegenüber Page Six trotzdem total happy über die Party.

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis während ihrer Schwangerschaft im März 2023

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im März 2023

Anzeige

Getty Images Bruce und Rumer Willis, März 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de