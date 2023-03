Ohne Papa Bruce: Rumer Willis feiert eine Babyparty

Sie macht sich bereit für das Mama-Dasein. Erst im November machte Rumer Willis (34) ihre Beziehung zu Derek Richard Thomas offiziell. Einen Monat später verkündete das Paar: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das teilte die Schauspielerin ihren Followern im Netz mit süßen Babybauchbildern mit. Nun war es an der Zeit, eine Babyparty für das ungeborene Kind zu schmeißen – und dazu hat Rumer jetzt Freunde und Familie eingeladen.

Die "Once Upon a Time in... Hollywood"-Darstellerin veranstaltete eine Babyparty in Los Angeles, an der auch Mutter Demi Moore (60) und Stiefmutter Emma Heming (44) teilnahmen. "Ich fühle so viel Dankbarkeit und Freude, von so vielen Menschen umgeben zu sein, die ich liebe", sagt Rumer gegenüber Page Six. Sie trug ein weißes, figurbetontes Kleid, das ihren wachsenden Bauch gekonnt in Szene setzte. Den Rest ihres Looks hielt die "Feels So Good"-Sängerin schlicht und entschied sich für ein minimales Make-up und gelocktes Haar.

Ein sehr wichtiges Familienmitglied schien bei diesem Ereignis jedoch zu fehlen: ihr Vater Bruce Willis (67). Bei dem 67-jährigen Filmstar wurde kürzlich Demenz diagnostiziert. Zunächst wurde vermutet, dass er mit Aphasie kämpft – einer Störung, die die Kommunikationsfähigkeit eines Menschen beeinträchtigt – doch sein Zustand verschlechterte sich immer weiter.

Anzeige

Getty Images Emma Heming, Bruce Willis und Rumer Willis, Oktober 2010

Anzeige

Getty Images Rumer Willis und ihre Mutter Demi Moore

Anzeige

Getty Images Rumer Willis, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de