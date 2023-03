Als Queen-Nachfolger: König Charles III. übernimmt neues Amt

König Charles III. (74) übernimmt eine neue Rolle! Nach dem Tod der Queen (✝96) im September 2022 änderte sich das Leben des britischen Royals schlagartig. Er wurde König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren Staaten. Am 6. Mai wird das Oberhaupt offiziell gekrönt. Von Mittwoch bis Freitag besucht Charles Deutschland. Davor machte der König jedoch noch eine Ankündigung. Er übernimmt ein neues Amt!

Wie der Buckingham-Palast bekanntgab, wurde Charles zum Colonel-in-Chief of the Corps of Royal Engineers (zu deutsch: Oberst des Königlichen Ingenieurskorps) ernannt. Zuvor hatte die Queen die Rolle inne. Der Korps wurde 1716 gegründet und leistet weltweit militärtechnische und technische Unterstützung für die britischen Streitkräfte und ihre Verbündeten. Während des Besuchs in Deutschland werde sich der 74-Jährige mit Vertretern des Corps of Royal Engineers in Brandenburg treffen.

Was hat Charles in Deutschland noch so vor? Um 15 Uhr werden der König und seine Frau Camilla (75) am Brandenburger Tor in Berlin erwartet. Daraufhin geht es ins Schloss Bellevue. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Frau Elke Büdenbender (61) werden das königliche Paar auf ihrer Deutschlandreise begleiten. Auch die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (44) und Bundeskanzler Olaf Scholz (64) werden Charles und Camilla auf ihrer Reise treffen.

Getty Images König Charles im März 2023

Getty Images König Charles, Februar 2023

Getty Images SPD-Politiker Olaf Scholz

