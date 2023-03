Date mit einem Follower: Jasmin Herren nimmt Bewerbungen an!

Jasmin Herren (44) sucht intensiv nach einer neuen Liebe! Vor zwei Jahren war ihr Mann Willi Herren (✝45) überraschend verstorben. Mittlerweile ist die Sängerin wieder bereit, jemand Neues kennenzulernen: Das Gefühl, weiterhin verheiratet zu sein, sei inzwischen verschwunden und ihr Herz bereit. Und offenbar meint sie es jetzt mit der Partnersuche richtig ernst: Jasmin bittet ihre Follower um Bewerbungen für ein Date!

In ihrer Instagram-Story kann man sich nun bei der Influencerin vorstellen – und hat so vielleicht Chancen auf ein Rendezvous mit ihr! Aber an ihren Date-Partner hat Jasmin zahlreiche Anforderungen: So muss ihr Liebster nicht nur "eine Menge Humor" haben und zwischen 39 und 47 Jahre alt, sondern auch unternehmungslustig und reisefreudig sein sowie ehrlich, loyal und treu. Doch das ist längst nicht alles, auch in Sachen Hobby sollte der Bewerber zu der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin passen: "Schlager sollte kein Problem sein, ist aber kein Muss." Tierliebe und Fitness – "nicht jeden Tag bitte" – sei ebenfalls wichtig.

Dass Jasmin jetzt nach einer neuen Liebe sucht, bedeutet aber nicht, dass ihr verstorbener Ehemann in Vergessenheit gerät. "Trotzdem bleibt Willi immer in meinem Herzen. Er ist noch bei mir. Damit muss ein neuer Mann leben", hatte sie gegenüber Bild klargestellt.

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019 in Köln

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Fernsehdarstellerin

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im August 2021

