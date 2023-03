Deshalb zeigt Danni Büchner ihre Kinder auf Social Media

Warum zeigt Daniela Büchner (45) ihre Kids im Netz? Diese Frage bekommt die TV-Bekanntheit immer wieder gestellt. Immer mehr bekannte Eltern wollen ihren Nachwuchs vor eventuellem Missbrauch von Bildern im Internet schützen – und stellen ihre Gesichter daher nicht online. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hingegen, die fünffache Mama ist, zeigt ihre Zwillinge Jenna (6) und Diego (6) ab und zu im Alltag. Jetzt rechtfertigt Danni sich, warum sie die Sechsjährigen nicht versteckt...

Im RTL-Interview erklärt Danni: "Ich zeige ab und zu meine Kinder – sehr viel weniger, als sonst – aber in meinem Fall ist es ja so, dass sie auch oft im Fernsehen zu sehen sind. Aber bei Social Media zeige ich sie gar nicht mehr so oft." Weiter betont die 45-Jährige: "Aber letztendlich: Ich zeige meine Kinder ja nicht in dämlichen Situationen oder so. Sondern in Situationen, wo man sie draußen oder im Fernsehen sieht. Und ich denke, dadurch, dass sie regelmäßig bei 'Goodbye Deutschland' zu sehen sind, kann ich sie ja eh nicht verstecken..."

Die Mutter gibt zu: "Immer mal wieder gibt es Stimmen, die das ziemlich blöd finden." Diesen Kritikern möchte Danni sagen: "Ich bin 45 Jahre alt, ich kenne die Gefahren, wenn man Kinder im Netz zeigt. Aber ich finde es schwierig, wenn mich jemand belehren will." Weiter beteuert sie: "Ich kenne die Gefahren und bin mir darüber bewusst, aber letztendlich kannst du dein Kind nicht davor schützen, wenn du ins Freibad gehst. Ich ignoriere das, weil ich für mich entschieden habe, dass ich sie zwischendurch zeige."

Instagram / dannibuechner Diego und Jenna Büchner, Kinder von Danni Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihrem Nachwuchs an Weihnachten

Instagram / dannibuechner Diego Armani und Danni Büchner im Juni 2022

