Danni Büchner emotional: Die Zwillinge feiern Schulabschluss

Daniela Büchner (44) kann kaum glauben, wie schnell ihre Kids erwachsen werden. In den sozialen Medien hält die Goodbye Deutschland-Auswanderin ihre Follower stets über ihren Alltag auf dem Laufenden. Nun stand für die fünffache Mama ein ganz besonderer Tag an, weswegen die Beauty sehr emotional wurde. Danni verriet, dass ihre Zwillinge Diego (6) und Jenna (6) die spanische Vorschule absolviert haben.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin an ihre Community und erzählte von dem kleinen Meilenstein ihrer Kinder. "Wir haben jetzt ein Abschiedsfest in der Schule. Ich muss zugeben, ich bin immer ein bisschen emotional, denn für die Zwillinge geht es jetzt nach dem Sommer in die reguläre erste Klasse", berichtete die stolze Mutter. In solchen Momenten wünsche sie sich umso mehr, dass ihr 2018 verstorbener Mann Jens (✝49) noch da sei, um diese Augenblicke zu teilen. "Es macht mich manchmal echt traurig, solche Erlebnisse dann alleine zu erleben", erzählte Danni unter Tränen.

Nichtsdestotrotz sei sie sehr stolz auf Diego und Jenna. "Ihr seht, wie emotional ich bin, weil ich mich so freue, dass sie so viel erleben und dass sie so weit gekommen sind", versicherte die 44-Jährige. Im Anschluss teilte Danni dann noch zwei Fotos mit ihren Kindern, auf denen die beiden stolz in die Kamera grinsen.

Diego Armani und Danni Büchner im Juni 2022

Jenna Soraya und Danni Büchner bei ihrer Schulabschlussfeier im Juni 2022

Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego und Jenna, Ostern 2020

