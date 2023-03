Grund zur Sorge? Papst Franziskus I. ist im Krankenhaus

Besteht Grund zur Sorge um Papst Franziskus I. (86)? Vor wenigen Tagen ging ein Foto des Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche viral. Auf dem Bild ist der gebürtige Argentinier in einen üppigen Daunenmantel gehüllt. Doch der Schnappschuss ist nicht echt. Er wurde mithilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt. Nach diesen ulkigen Nachrichten wird es jetzt aber offenbar ernst um Papst Franziskus. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, teilte in einer offiziellen Erklärung mit, dass sich der Papst seit Mittwochnachmittag "für einige geplante Untersuchungen" in der Gemelli-Klinik in Rom befindet. Welchen Untersuchungen sich der 86-Jährige genau unterzieht, wurde nicht gesagt. Vorsichtshalber werde der Papst jedoch am Donnerstag keine Termine wahrnehmen, heißt es aus Vatikankreisen.

In der Vergangenheit wurde immer wieder über den Gesundheitszustand des Papstes spekuliert. Es heißt, dass er unter ernsthaften gesundheitlichen Beschwerden leide. Gerüchten zufolge käme für den Papst sogar ein Amtsrücktritt infrage. Im Juli letzten Jahres dementierte er jedoch im Interview mit der Agentur Reuters die Rücktrittsgerüchte. "Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Für den Moment nein", stellte er klar.

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I. am ersten Weihnachtstag 2022

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I. im September 2021 im Vatikan

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I., Dezember 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de