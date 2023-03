König Charles wird von Bundespräsident Steinmeier empfangen!

König Charles (74) und Königsgemahlin Camilla (75) kommen gut an! Der britische Monarch und seine Ehefrau sind aktuell in Berlin: Er ist auf seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland und das noch vor seiner offiziellen Krönung im Mai. Gegen 14:15 Uhr landeten die Royals am Flughafen, nun sind sie endlich am Brandenburger Tor angekommen. Und dort wurden Charles und Camilla gebührend empfangen!

Die Stimmung am Brandenburger Tor ist gut: Zahlreiche Fans begrüßten mit bunten Fähnchen und unter lauten Jubelrufen das Königspaar, das in einem schwarzen Wagen in einer Kolone vorgefahren war. Am berühmten Wahrzeichen Berlins wurde der König mit einer großen Militärparaden begrüßt: 93 Soldaten marschierten für den Briten und spielten die Nationalhymnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Ehefrau, die als Gastgeber fungieren, schüttelten den beiden förmlich die Hand und posierten gemeinsam für Fotos. Danach ging Charles zu den Fans und sprach sogar mit einigen Besuchern!

Nach dem Besuch am Brandenburger Tor geht es für das royale Paar nach einer kleinen Autotour durch Berlin weiter aufs Schloss Bellevue. Dort werden sie sich weiter mit dem mit Steinmeier und seiner Frau aufhalten.

Anzeige

Getty Images Elke Büdenbender, Queen Consort Camilla, König Charles und Frank-Walter Steinmeier im März 2023

Anzeige

Getty Images Fans mit Deutschland- und Großbritannienflaggen beim Staatsempfang von König Charles im März 2023

Anzeige

Getty Images Frank-Walter Steinmeier (r.) mit seiner Frau vor dem Brandenburger Tor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de