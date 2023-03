König Charles und Königin Camilla sind in Berlin gelandet!

Sie sind da! König Charles (74) wird am 6. Mai ganz offiziell gekrönt. Vor dem großen Event reiste das Oberhaupt der britischen Royals aber noch in die deutsche Hauptstadt. In Berlin erwartet ihn ein ausgewähltes Programm – unter anderem wird es ein Staatsbankett geben, zu dem auch Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (41) eingeladen wurde. Die Fans warteten gespannt auf den Blaublüter: Jetzt ist Charles mit Königin Camilla (75) gelandet!

Es dauerte etwas, bis die Tür zum Flieger aufging. Als es dann aber so weit war, kam Charles heraus – Camilla stand noch in der Tür. Ein Empfang mit militärischen Ehren wartete auf das Ehepaar, 21 Schüsse wurden abgefeuert. Daraufhin schritten der Monarch und Camilla vorsichtig und trotzdem elegant die Treppe hinunter. Ein langer roter Teppich wurde für sie ausgelegt, den sie bis zu ihrer Limousine entlang schritten.

Nun fahren Charles und Camilla einmal durch Berlin, um am Ende am Brandenburger Tor auszusteigen. Sie werden im Adlon-Hotel nächtigen. Schon vor Stunden tummelten sich massenweise Menschen am Wahrzeichen Berlins, die nur darauf warten, Charles begrüßen zu können.

