Loredana Wollny musste während Schwangerschaft in Klinik

Loredana Wollny (19) machte während ihrer Schwangerschaft eine schlimme Erfahrung! Im August 2022 verkündete die Tochter von Silvia Wollny (58), dass sie ihr erstes Baby erwartet. Zu diesem Zeitpunkt war die TV-Persönlichkeit gerade einmal 18 Jahre alt. Während ihrer Schwangerschaft bekam das Wollny-Nesthäkchen Unterstützung von ihrer Familie und ihrem Partner Servet. Doch jetzt wurde bekannt, dass Loredana während ihrer Schwangerschaft vorzeitig ins Krankenhaus musste!

Bei Die Wollnys wurde gezeigt, wie Loredanas Gynäkologin Kornelia Andresen befürchtete, dass bei der damals 18-Jährige fünf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin vorzeitige Wehen eintreten könnten. Die Schwangere litt nämlich unter Schmerzen an der Leiste. "Ich fühle da kaum noch einen Druck auf den Gebärmutterhals, der das da unten zuhält", erklärte die Medizinerin. Sie entschied, Loredana direkt ins Krankenhaus einzuweisen.

Daraufhin brach Loredana aus Angst um ihr Kind in Tränen aus. Halt fand sie bei ihrer Schwester Estefania Wollny (21). "Am liebsten hätte ich auch geweint, aber ich habe versucht, sie zu beruhigen", meinte Estefania im Nachhinein. Die Nachricht versetzte auch ihre Mutter Silva in Aufruhr. Im Krankenhaus stellten die Ärzte jedoch fest, dass mit Loredana und dem Baby alles okay sei.

Loredana Wollny mit ihrem Freund

Die Hände von Loredana Wollny und ihrem Baby, 2023

Loredana Wollnys Baby

