"Mir ist alles egal": Emily Ratajkowski lebt ungezwungen

Sie geht derzeit wohl lässig durchs Leben! Emily Ratajkowski (31) sorgte in den vergangenen Monaten des Öfteren für Schlagzeilen – beispielsweise wegen ihrer Trennung von ihrem Ex Sebastian Bear-McClard (36) oder aufgrund ihrer Turtelei mit Harry Styles (29). Das Model und der Popstar wurden vor wenigen Tagen gesichtet, wie sie in Tokio ganz unverblümt und ungehemmt knutschten. Doch wie erklärt sich die Runway-Queen ihre derzeitige Ungezwungenheit? Emily hat darauf eine klare Antwort!

Im Talk mit Elle schildert die 31-Jährige: "Ich bin zurzeit definitiv in einer 'Mir ist alles egal'-Phase in meinem Leben." Als sie mit ihrem kleinen Sohn spielte, habe sie sich gefragt, ob sie ihre momentane Einstellung irgendwann später bereuen werde, meint die Brünette. Das Model fährt fort: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht – sobald ich aus dieser Phase herauskomme – mir denken werde: 'Oh nein, jetzt ist mir nicht mehr alles egal – ich wünschte, ich wäre die Dinge anders angegangen.'"

Nachdem Emily und Harry sich in Japan geküsst hatten, scheinen sie den Kontakt zu halten. Die beiden folgen sich gegenseitig auf Social Media und sollen auch Nachrichten austauschen. Es wird spekuliert, ob sich zwischen dem "As It Was"-Interpreten und der geborenen Britin eine ernsthafte Beziehung anbahnen könnte.

Emily Ratajkowski im Jahr 2022

Emily Ratajkowski im Jahr 2016

Harry Styles, Sänger

