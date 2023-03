Nach Kuss: Harry Styles und Emily Ratajkowski folgen sich

Diese zwei Stars heizen die Gerüchteküche an! Harry Styles (29) ist ein englischer Sänger und Songwriter und wurde 2010 durch die Musikband One Direction bekannt. Inzwischen füllt der Hottie mit seiner eigenen Musik die Konzerthallen. Doch hat es jetzt auch in der Liebe geklappt? Vor Kurzem wurde der Sänger bei einer wilden Knutscherei mit Model Emily Ratajkowski (31) abgelichtet. Jetzt folgten sich Harry und Emily und sorgen damit für neue Liebesgerüchte!

Nachdem die beiden Stars erst kürzlich auf den Straßen von Tokyo heiße Küsse ausgetauscht hatten, folgten sie sich jetzt gegenseitig im Netz. Bisher teilten weder Harry noch Emily offizielle Pärchenbilder, doch der Sänger wurde bereits dabei gesehen, wie er Nachrichten mit dem Model austauschte. Es scheint so, als würden die beiden sich auch online weiter kennenlernen wollen.

"Harry trifft sich mit jemandem", verriet ein Insider erst kürzlich Mirror. Außerdem erklärte er, dass der Sänger die Beziehung geheim halten wolle, nachdem seine Trennung von Olivia einen wahren Medienzirkus ausgelöst hatte. "Aber sein Freundeskreis weiß über die Romanze Bescheid. Und auch wenn es noch früh ist, läuft es gut", berichtete der Bekannte außerdem.

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2023

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei der Premiere von "My Policeman", 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de