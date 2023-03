Auf Flirtkurs: Die "Temptation Island"-Männer legen los

Sie geben direkt Vollgas! In der Realityshow Temptation Island lassen sich vier Paare auf den ultimativen Treuetest ein. Im tropischen Paradies leben die vergebenen Männer und Frauen getrennt voneinander mit zehn Singles in einer Villa. Bei wilden Partys und heißen Dates müssen sie ihren Partnern beweisen, dass sie die Hände bei sich behalten können! Doch bereits in der ersten Folge der neuen Staffel ließen es die Männer ordentlich krachen und flirteten, als gäbe es kein Morgen!

Kandidat Adrian Loevenich scheint direkt ein Auge auf Verführerin Nora Lob (34) geworfen zu haben. "Die Nora ist gefährlich, die geht direkt auf Angriff", gibt der Casanova zu. Als die beiden kurze Zeit später miteinander sprechen, sagt Adrian kurzerhand: "Du kannst zu mir kommen." Die hübsche Brünette setzt sich daraufhin auf seinen Schoß. Wenig später begeben sich die beiden in das Zimmer der Vergebenen, wo er eine heiße Massage der Verführerin genießt. Was wohl seine Freundin dazu sagen wird?

Doch auch der vergebene Louis Streich lässt nichts anbrennen! Sichtlich betrunken bittet auch er Verführerin Syria, auf seinem Schoß Platz zu nehmen und streichelt zärtlich ihre nackten Beine. Die Single-Frau ist sich sicher: "Die Jungs sind knackbar, das ist kein Problem!" Wenig später führen die beiden ein Gespräch in der Küche und Syria gibt Louis zu verstehen, dass sie Interesse an ihm hat. Er scheint ihr das Ganze nicht abzukaufen, gibt jedoch zu: "Wir haben noch 14 Tage vor uns. Du bist so gefährlich."

