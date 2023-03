Bachelor David rennen die Mädels weg: Fans lachen ihn aus

Sind die Bachelor-Girls womöglich doch nicht so angetan von David Jackson? Der attraktive Junggeselle sucht in der Datingshow nach seiner Traumfrau – zu einigen Mädels hat der Influencer bereits eine intensive Bindung aufgebaut. Einige Frauen verließen die Sendung jedoch schon freiwillig: Alleine in der neuesten Folge gingen Giovanna Langhorst und Tami Nehrbass. Die Zuschauer machen sich deshalb ein bisschen über David lustig!

Die Twitter-Gemeinde findet es ziemlich amüsant, dass David so viele Körbe von den Girls kassiert. "Und die Nächste geht freiwillig. Läuft beim Bachelor", "Ist das inzwischen Nummer fünf? Habt ihr den lauten Knall gehört, als ihm gerade ein Zacken aus der Krone fiel?" oder "Sind mittlerweile eigentlich mehr so gegangen, als er selber rausgewählt hat?", lästerten einige Zuschauer.

Auch wenn einige Mädels wohl kein Traummann-Potenzial in David sehen, gibt es dennoch genug Damen, die total angetan von dem Muskelmann sind. "Ich fühle mich gerade wie eine zwölfjährige Prinzessin. Ich bin einfach glücklich und habe Glücksgefühle im Bauch und hoffe, dass da irgendwann mal Schmetterlinge draus werden", schwärmte beispielsweise die Kandidatin Rebecca Ries nach dem zweiten Kuss der Staffel.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

RTL / Frank Fastner Rebecca, Bachelor-Kandidatin 2023

