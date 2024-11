Nach Lisa-Trennung: Ist David Jackson bereit für neue Liebe?

David Jackson und Lisa Mieschke sind seit wenigen Monaten getrennt. Nun verrät der Influencer in seiner Instagram-Story, ob er wieder nach einer neuen Liebe sucht. David sei zwar "verliebt in das Leben", aber "wenn ich nur daran denke zu suchen... Nee, gesucht wird hier im Moment nichts." Es scheint so, als sei der ehemalige Bachelor aktuell auch ohne eine Frau an seiner Seite glücklich.

David und Lisa lernten sich im vergangenen Jahr in der TV-Show kennen. Der Rosenkavalier gab seine letzte Rose zwar an Angelina Utzeri, fand sein Glück danach aber in der Potsdamerin. Die beiden führten eine Fernbeziehung, da David in Dubai wohnt, dabei aber regelmäßig nach Deutschland pendelt. Vor einigen Monaten dann der Schock: Der Fitnessfanatiker servierte Lisa am Telefon ab.

Die 33-Jährige hatte lange mit der Trennung zu kämpfen. Mittlerweile geht es Lisa aber wieder besser. "Der Oktober ist rum und ich bin wirklich sehr dankbar für all die tollen Menschen, die im echten Leben aber auch hier auf Social Media an meiner Seite sind", schrieb sie zu einem Clip auf ihrem Social-Media-Profil und fügte hinzu: "Was mich besonders freut, ist, dass ich mittlerweile viel mehr schöne Tage als nicht so schöne Tage habe."

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Teilnehmer

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke im Juli 2024

