Nach David-Trennung: Lisa Mieschke geht es langsam besser

Hinter Lisa Mieschke liegen turbulente Monate: Ihr Partner David Jackson hatte sich per Telefon von ihr getrennt. Seither nimmt sich die Influencerin Zeit, das plötzliche Liebes-Aus mit dem einstigen Bachelor zu verarbeiten. Auf Instagram gibt sie nun ein Update zu ihrem derzeitigen Gemütszustand. "Der Oktober ist rum und ich bin wirklich sehr dankbar für all die tollen Menschen, die im echten Leben aber auch hier auf Social Media an meiner Seite sind", schreibt Lisa zu einem Throwback-Video und fügt hinzu: "Was mich besonders freut ist, dass ich mittlerweile viel mehr schöne Tage als nicht so schöne Tage habe."

Dass es der 33-Jährigen langsam wieder besser geht, scheint ihre Community sehr zu erleichtern. "Es ist so schön zu sehen, wie du durch den Prozess der Trennung gegangen bist – eine richtige Inspiration für viele", "Mich freut es so sehr, dich so strahlen und voller Lebensfreude zu sehen, liebe Lisa!" oder "Endlich wieder die 'Alte'... freu mich so für dich", lauten nur einige der positiven Fan-Nachrichten in der Kommentarspalte.

Lisa und David waren über ein Jahr ein Paar. Die beiden lernten sich im vergangenen Jahr bei Der Bachelor kennen. Im großen Finale entschied sich der Rosenkavalier jedoch dazu, Kandidatin Angelina Utzeri seine letzte Rose zu überreichen. Nach der Show kam er dann mit der zweitplatzierten Lisa zusammen. Mitte August verkündete sie dann unter Tränen die Trennung im Netz. "Was besonders hart für mich war, dass das am Telefon stattgefunden hat, und wir waren ja beide in Deutschland, das hätte man anders machen können", erklärte die Bloggerin in ihrem Statement.

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke im Juli 2024

RTL David Jackson und Lisa Mieschke bei "Der Bachelor" 2023

