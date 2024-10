So geht es David Jackson nach der Trennung von Lisa Mieschke

David Jackson und Lisa Mieschke lernten sich im vergangenen Jahr bei der TV-Show Der Bachelor kennen. Im Finale entschied er sich zwar gegen sie, nach der Show funkte es dann aber doch zwischen den beiden. Im August wurde dann allerdings öffentlich, dass sich die TV-Bekannheiten getrennt haben. In einer Fragerunde auf Instagram verrät David nun, wie er damit zurechtkommt. "Mir gehts gut, weil ich möchte, dass es mir gut geht", betont der ehemalige Rosenkavalier.

Anschließend erklärt er: "Natürlich gibt es immer Phasen im Leben, wo es einem nicht so gut geht und das darf auch so sein. Man darf sich auch mal traurig und mal lost fühlen, man darf sich auch mal gefühlt in einem Loch befinden und nicht wissen, wie man da wieder rauskommt, aber es muss der Tag kommen, an dem man sich selber sagt: 'Ich übernehme jetzt Verantwortung, ich möchte, dass es mir wieder gut geht'." Obwohl es in seinem Privatleben derzeit nicht ganz rund laufe, hab sich der Influencer bewusst dazu entschieden, dankbar für das zu sein, was er habe.

Nachdem sich das Paar länger nicht mehr zusammen gezeigt hatte, bestätigte Lisa das Ende ihrer Beziehung vor rund zwei Monaten auf Instagram. "Das letzte Mal, als David bei mir in Potsdam war, gab es ein paar Situationen, die halt nicht so schön für mich waren, und die wollte ich im Nachhinein mit ihm klären und besprechen", begann sie ihr langes Statement und betonte, dass es nie zu einer Aussprache gekommen sei: "Er wollte sich eigentlich bei mir melden, als er wieder in Deutschland war [...]. Er hat letzte Woche Mittwoch bei mir angerufen und die Beziehung beendet."

Anzeige Anzeige

Instagram / dee_jackson David Jackson, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige