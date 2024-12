Lisa Mieschke hat Beziehung mit David hinter sich gelassen

Hinter Lisa Mieschke liegt ein turbulentes Jahr: Anfang August machte ihr Partner David Jackson mit ihr per Telefon Schluss. Das plötzliche Liebes-Aus mit dem ehemaligen Bachelor nahm sie ziemlich mit. Bei den Reality Awards in Köln traf Promiflash auf die ehemalige Polizeibeamtin – und dort strahlte sie mehr denn je. Der Herzschmerz der vergangenen Monate ist passé, wie Lisa im Interview verriet: "Mir geht es wirklich sehr gut. Ich konnte wirklich alles hinter mir lassen und bin einfach wieder in meiner Mitte. Ich fühle mich wieder komplett wohl so, wie ich bin."

Im Gespräch mit Promiflash gab sie zudem preis, ob sie wieder offen für Dates oder gar eine neue Liebe wäre. "Also ich bräuchte das jetzt erst mal nicht. Wenn es so kommt, kommt es so. Ich suche danach absolut gar nicht", machte Lisa deutlich. Dabei erklärte die Bloggerin, dass ihr Fokus aktuell voll und ganz bei ihr selbst liege: "Es ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt, um gerade nach einer Trennung sich gar nichts zum Ablenken zu suchen, sondern sich tatsächlich mit sich selbst zu beschäftigen und mit sich selbst im Reinen zu sein." Laut ihr würde eine neue Liebe aufgrund ihrer neuen Ausstrahlung von ganz alleine kommen.

Lisa und David lernten sich in der 13. Staffel von "Der Bachelor" kennen. Obwohl der Influencer sich in der letzten Nacht der Rosen für Angelina Utzeri entschied, kam er nach der Ausstrahlung mit der zweitplatzierten Lisa zusammen. Ihre Beziehung hielt anderthalb Jahre. Wie sehr die Trennung ihr zusetzte, machte sie damals in einem ehrlichen Statement auf Instagram deutlich: "Ich habe ganz viel weinen müssen und konnte kaum rausgehen. [...] Was besonders hart für mich war, dass das irgendwie am Telefon stattgefunden hat."

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke, Juni 2024

RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor" 2024

