Trennung verkündet: Sprach sich Lisa Mieschke mit David ab?

Lisa Mieschke und David Jackson sind getrennt – das Liebes-Aus bestätigte die einstige Bachelor-Finalistin in einem persönlichen Statement auf Social Media. Beim AEDT-Sommerfest hat Promiflash nachgehakt und die Influencerin gefragt, ob sie die Verkündung ihrer Trennung vorab mit David besprochen hat. Für sie sei die Entscheidung keine spontane gewesen: "Tatsächlich war das schon so, dass es klar war, und dass ein Statement kommt. Das war jetzt auch nicht so aus dem Bauch heraus." Ob sie ihren Ex-Freund vorab in ihre Pläne eingeweiht hat, behält Lisa allerdings für sich.

Laut ihr habe David am Telefon mit ihr Schluss gemacht. "Das letzte Mal, als David bei mir in Potsdam war, gab es ein paar Situationen, die halt nicht so schön für mich waren, und die wollte ich im Nachhinein mit ihm klären und besprechen", gab sie in ihrer Stellungnahme auf Instagram preis. Zu einem Klärungsgespräch unter vier Augen sei es jedoch nie gekommen: "Er wollte sich eigentlich bei mir melden, als er wieder in Deutschland war. Er hat [...] bei mir angerufen und die Beziehung beendet."

Im vergangenen Jahr hatte David Jackson als "Der Bachelor" nach seiner Traumfrau gesucht. Im großen Finale fiel der Content Creator seine Entscheidung und überreichte der Kandidatin Angelina Utzeri seine allerletzte Rose – im Alltag konnte ihre Liebe jedoch nicht bestehen. Nach der Show schien er die große Liebe dann in Lisa, seiner Zweitplatzierten, gefunden zu haben. Ihre Beziehung hielt eineinhalb Jahre.

RTL / Frank Fastner Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

