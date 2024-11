Mit Franz Stärk: Die Bachelors haben gemeinsame Chatgruppe

Erst vergangene Woche wurde bekannt gegeben, wer als Golden Bachelor als Erstes die Rosen verteilen darf. Die Wahl fiel auf Franz Stärk (73), der mit seinen 73 Jahren nun der älteste Mann im Bachelor-Kosmos ist. Trotzdem durfte er dem Chat "Die Bachelors" beitreten, was David Jackson, der Rosenkavalier aus dem Jahr 2023, mit einem Screenshot in seiner Instagram-Story verriet. "Eine ganz bestimmte Whatsapp-Gruppe hat heute Zuwachs bekommen", erklärte Dee zu dem Bild. Dort stellte sich Franz mit einer süßen Nachricht vor: "Hi, hier ist Franz. Danke, dass ihr mich in die Gruppe aufgenommen habt. Ich freue mich."

Die ehemaligen Bachelor-Männer nahmen ihn mit offenen Armen auf. "Herzlich willkommen", antwortete Sebastian Klaus (36), der zusammen mit Dennis Gries in diesem Jahr der Hauptcharakter der Reality-Show war. Auch Niko Griesert (34) begrüßte den "Golden Bachelor" mit einer kurzen Nachricht. Paul Janke (43) konnte sich einen Scherz nicht verkneifen. "Jetzt hast du mich abgelöst, Franz", witzelte der zweite Rosenverteiler der deutschen Version, der vor Franz' Beitritt der Älteste der Runde war. Dee selbst zeigte sich ebenfalls als Fan der Neuauflage. In seiner Story beteuerte er: "Werde seine Reise auf jeden Fall verfolgen!"

Franz wird auf Kreta nach einer neuen Liebe suchen. Gegenüber Bild gestand der pensionierte Pädagoge, dass er gerne wieder eine Frau an seiner Seite hätte, bei der er sich "ohne Wenn und Aber fallen lassen könne." Beim "Golden Bachelor" hat er unter den 18 Kandidatinnen die Möglichkeit, so eine Partnerschaft zu finden – und ab dem 3. Dezember dürfen ihn die Zuschauer dabei begleiten.

