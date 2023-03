Elevator-Boys-Aus? Bene Schulz will in andere Richtung gehen

Steht etwa eine Krise bei den Elevator Boys bevor? Bene Schulz, Tim Schaecker (24), Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag sind vor allem durch Videos im Fahrstuhl auf TikTok berühmt geworden. Die Gruppe startete sogar so sehr durch, dass sie bereits mit international bekannten Stars wie Brad Pitt (59) oder Heidi Klum (49) zusammenarbeitete. Doch Bene hat jetzt offenbar genug vom Influencer-Dasein!

Im Bild-Interview verriet der 21-Jährige: "Seit ich klein bin, wollte ich Schauspieler werden." Durch seine Netz-Bekanntheit sei dieser Traum aber leider etwas in den Hintergrund gerückt. Doch gleichzeitig öffnete es dem Beau auch einige Türen. So spielte er nun eine kleine Rolle im Tatort. Er und auch seine Kumpels werden sich in Zukunft auf neue Projekte abseits von Social Media konzentrieren: "Wir wollen irgendwie nicht mehr nur Content Creator sein bzw. als solche gesehen werden. Vom Gefühl her sind wir schon über dieses Thema hinausgewachsen." Doch Bene fügte hinzu, dass es trotzdem weiterhin Videos von den Hotties geben werde.

Bene hatte auch schon mal eine Hauptrolle übernehmen dürfen. In dem eher düsteren Coming-of-Age-Mehrteiler "Toxisch" werden viele Charaktere von bekannten Webstars verkörpert. Neben dem Elevator Boy sind auch der Produzent Jonas Ems (26) und die YouTuberin Kayla Shyx als Protagonisten in der Serie zu sehen.

Getty Images Tim Schaecker, Jacob Rott, Bene Schulz, Julien Brown und Luis Freitag, Webstars

Instagram / bene.sz Bene Schulz, TikTok-Star

TikTok / kaylashy Bene Schulz und Kayla Shyx, Webstars

