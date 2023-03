Extra-Kilos: Gülcan Kamps nimmt zuerst an Po und Brüsten zu

Gülcan Kamps (40) spricht ehrlich über ihre Extra-Kilos. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die ehemalige Viva-Moderatorin ihrer Community immer wieder Einblicke in ihr Leben. Aktuell macht die Beauty mit ihrem Mann Sebastian und dem gemeinsamen Nachwuchs Urlaub auf Mallorca. Vor einigen Tagen berichtete sie dann, sie habe in nur wenigen Tagen drei Kilo zugenommen. Nun verriet Gülcan, dass sich das besonders an ihrem Po und ihrer Oberweite bemerkbar macht.

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige einen Schnappschuss von sich aus dem Urlaub. Darunter begann Gülcan dann erneut ganz ungeniert über ihr Gewicht zu sprechen: Sie schilderte, dass ihr die Extra-Kilos zwar egal seien, ihre Outfits an einigen Stellen jedoch zwicken würden. Die Mama fuhr fort, viele Abonnenten hätten ihr geschrieben, dass man ihr die Gewichtszunahme gar nicht ansehen würde. "Der Grund ist etwas ungewöhnlich, aber nun mal die Wahrheit. Bis sich die Mehr-Kilos bei mir auf den restlichen Körper verteilen, nehme ich erst mal immer an Oberweite und dem Allerwertesten zu", gestand sie.

Von den Extra-Kilos lässt sich Gülcan aber nicht die Stimmung vermiesen – das versicherte sie auch schon vor einigen Tagen. "Immer positiv bleiben, ihr Lieben – ganz egal, was die Waage sagt", appellierte sie an ihre Fans, bevor sie abschließend noch scherzte: "Ich freue mich jetzt schon aufs Frühstück".

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2023

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2022

