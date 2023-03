Finaler Gerichtstag: Prinz Harry erscheint wieder in Grau!

Prinz Harry (38) hat es fast hinter sich gebracht! Aktuell steht der britischen Teilzeit-Royal vor Gericht. Der Grund: In den 90ern sollen er sowie andere Promis wie beispielsweise Elton John (76) von einem Medienunternehmen abgehört worden sein. Dafür soll das Unternehmen Abhörgeräte in Häusern sowie Autos angebracht haben, so zumindest lautet der Vorwurf. Während Harry am dritten Verhandlungstag fehlte, ist er am letzten Tag des Gerichtsprozesses wieder anwesend!

Fotografen fingen den 38-Jährigen vor dem Londoner Gerichtsgebäude ab, während er der Menschenmenge zuwinkte. Dabei wirkte Harry sichtlich gut gelaunt. Wie bereits an den vergangenen beiden Gerichtstagen trug er auch dieses Mal einen dunkelgrauen Anzug. Während der Sohn von König Charles (74) sich den Weg zum High Court bahnte, wurde er von seinem eigenen Sicherheitsteam begleitet.

Vor Gericht hatte Harry bereits seine Aussage gemacht – dabei hatte er sich nicht nur zu den Vorwürfen, sondern auch über seine Familie geäußert. Er sei davon überzeugt, dass diese schon lange von den Abhörungen wusste, ihm aber nichts gesagt habe. "Die Institution hat mir zweifellos lange Zeit Informationen über das Telefon-Hacking von NGN vorenthalten", betonte er im Zeugenstand, wie Radar Online berichtete.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in London im März 2023

Anzeige

Getty Images Die britische Königsfamilie im März 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de