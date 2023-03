Haben Royals Hacking-Infos vor Prinz Harry geheimgehalten?

Wurde Prinz Harry (38) nicht alles erzählt? Vor wenigen Tagen sorgte der Sohn von König Charles für eine Überraschung: Er kehrte in seine Heimat London zurück. Ohne Vorwarnung war er plötzlich vor einem Gericht zu sehen. Der Grund: Er und unter anderem auch Elton John (76) gehen gerichtlich gegen ein britisches Medienunternehmen vor. Angeblich haben sie mehrere Stars und eben auch den Rotschopf ausspioniert und gehackt. Jetzt meint Harry: Die Königsfamilie habe schon lange davon gewusst!

Wie unter anderem Radar Online berichtet, soll der 38-Jährige während des Prozesses seiner Frau Herzogin Meghan (41) gedankt haben. Sie habe ihm bezüglich der britischen Presse die Augen geöffnet – während "Die Firma", wie die Royal-Family auch genannt wird, Harry einiges verschwiegen haben soll. "Die Institution hat mir zweifellos lange Zeit Informationen über das Telefon-Hacking von NGN vorenthalten, und das ist erst in den vergangenen Jahren klar geworden, als ich meine eigenen Ansprüche mit verschiedenen Rechtsberatern und Vertretern verfolgt habe", betonte er nun.

Er habe seit dem Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) schon immer ein schlechtes Verhältnis zu der Presse gehabt. "Als Mitglied der Institution galt jedoch die Regel: 'Beschwere dich nie, erkläre nichts'", soll es in Harrys schriftlicher Erklärung heißen. Als Royal müsse man gewisse Dinge wohl einfach so annehmen: "Zum größten Teil habe ich das Interesse an meiner öffentlichen Person akzeptiert." Damit ist jetzt aber offenbar Schluss.

