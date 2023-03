Jay Khan appelliert an Marc Terenzi: "Du brauchst Hilfe!"

Jay Khan (40) richtet sich an Marc Terenzi (44). In den vergangenen Tagen hatte der Musiker für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Denn er war aus seiner Band Team 5ünf geflogen. Der Amerikaner soll sich mehrere Fehltritte geleistet und zahlreiche Proben geschwänzt haben – außerdem soll er sogar mit einem blauen Auge zur Arbeit gekommen sein. Das Band-Aus habe sich für ihn angedeutet, wie er selbst danach in einem Interview erklärt hatte. Sein Ex-Kollege Jay Khan fand nun deutlichere Worte – laut ihm brauche Marc dringend Hilfe!

Der Gründer von Team 5ünf schrieb Marc besorgte Nachrichten, die nun Bild vorliegen. "Ich kann es nicht glauben, dass du so ignorant, skrupellos und ehrlich gesagt kaputt bist, Marc. Du brauchst Hilfe und du suchst definitiv an den falschen Stellen", steht unter anderem in einer Nachricht geschrieben. Jay habe sich immer für seinen Ex-Kollegen eingesetzt – dass er sich jedoch in den vergangenen Monaten so daneben benahm, mache den 40-Jährigen wütend: "Nach allem, was ich für dich getan habe [...] ist das deine Dankbarkeit."

Während sich Fans und Freunde um Marc sorgen, lächelt dieser derweil die Schlagzeilen im Urlaub mit seiner Verlobten Verena Kerth (41) einfach weg. Doch genau mit ihr soll sich der 44-Jährige in den vergangenen Monaten immer wieder heftig gestritten haben. Beispielsweise waren beide kurz nach dem Dschungelcamp mit einem Veilchen am Auge gesehen worden.

Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

Die Jungs der Boyband Team 5ünf

Marc Terenzi und Verena Kerth im Jahr 2023

