Im Urlaub: Verena Kerth lächelt Zoff-Gerüchte mit Marc weg!

Sie reagieren erst gar nicht auf die Gerüchte! Immer wieder berichten vermeintliche Zeugen von Streitigkeiten zwischen dem verlobten Paar Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44). Kurz nach dem Dschungelcamp 2023 wurden beide mit einer Verletzung am Auge gesichtet. Vor wenigen Tagen meldete sich Marcs Ex-Team-5ünf-Kollege Joel de Tombe mit besorgniserregenden News: Der Sänger und die Radiomoderatorin sollen schon wieder heftig gestritten haben. Davon ist auf Verena Kerths Netz-Profil aber nichts zu sehen!

Die 41-Jährige teilt fleißig Einblicke in ihren idyllischen Sylt-Urlaub mit ihrem Freund in ihrer Instagram-Story. Auf einem Schnappschuss strahlt das Paar um die Wette – sowohl Verena als auch Marc wirken zumindest ziemlich happy. Beauty-Behandlungen und Spaziergänge am Wasser scheinen auf ihrem täglichen Programm zu stehen. Die ganzen Aufnahmen versehrt die Münchnerin mit Herz-Emojis.

Laut Joel soll Marc nach einem erneuten Zoff mit Verena ein blaues Auge gehabt haben. Der Streit soll in einem Hotel vergangene Woche passiert sein, in dem der Niederländer ebenfalls genächtigt hatte: "Es klang nach Mord und Totschlag und dementsprechend war am nächsten Morgen auch seine Verfassung. Ich selbst konnte kein Auge zumachen, da der Terror bis sieben Uhr morgens ging", erklärte er gegenüber Bild.

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth im Februar 2023 in Hamburg

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022

Instagram / joeldetombe Joel de Tombe, Musiker

