Jojo Siwas Seitenhieb an Ex: Katie Mills meldet sich zu Wort

Katie Mills will die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen. Ende 2021 war bekannt geworden, dass Jojo Siwa (19) und die TikTokerin miteinander anbandeln. Die Beziehung der beiden hatte jedoch nicht lange gehalten. Dennoch gaben sie ihrer Liebe im Frühjahr 2022 erneut eine Chance – doch auch dieses Mal sollte es nicht von langer Dauer sein. Im Netz teilte Jojo nun kräftig gegen all ihre Verflossenen aus. Das lässt Katie sich nicht gefallen und holt zum Rückschlag aus!

In einem TikTok-Video hatte die 19-Jährige ihren Ex-Freundinnen vorgeworfen, sie nur mit ihrer Liebe überschüttet zu haben, um etwas von ihrem Erfolg abhaben zu können. Doch das will Katie nicht so stehen lassen. "Du hast eine Menge Macht, du und deine Plattform. Wie kannst du jemandem sagen, dass du ihn liebst, und ihn am nächsten Tag ignorieren, um dann im Internet zu sagen, dass wir nur auf deinen Ruhm aus sind und daher versucht haben, dich um den Finger zu wickeln", zeigt sich die Netz-Bekanntheit schockiert auf TikTok.

Doch damit nicht genug. Katie holt in ihrem Video zum Gegenschlag aus und erzählt den Fans ihre Sicht der Dinge. "Du hast mich und Avery monatelang durch die Hölle geschickt und uns keine Erklärung dafür gegeben. [...] Und ich habe die Belege dafür", kontert sie. Zudem stellt die TikTokerin klar, dass sie nie ein Foto von ihnen ohne Jojos Erlaubnis gepostet habe.

Anzeige

Instagram / katiejanemillss Katie Mills, TikTokerin

Anzeige

Getty Images Jojo Siwa, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / katiejanemillss Katie Mills, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de