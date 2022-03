Da schwebt jemand wieder auf Wolke sieben! Erst im Oktober vergangenen Jahres gab die TikTokerin Jojo Siwa bekannt, dass sie sich von ihrer Freundin Kylie Prew getrennt habe – doch kurz darauf wurde die US-Amerikanerin immer wieder mit einer neuen Frau an ihrer Seite gesichtet: Gemeinsam mit Katie Mills, die ebenfalls auf TikTok aktiv ist, verbrachte sie viel Zeit. Und nun ist es offiziell: Jojo ist nicht mehr Single!

Im "Rachel Uncensored"-Podcast verkündete die 18-Jährige, dass sie sich aktuell in einer Beziehung befinde. "Ich bin kein Single [...] Uns geht es gut und wir sind glücklich und das ist alles, was zählt", plauderte die junge Influencerin aus. Außerdem fühle sich Jojo in Versuchung, die Biografie ihres Social-Media-Accounts zu löschen und durch ein Schloss-Emoji zu ersetzen. "Wie wir es in der Mittelschule gemacht haben, wenn wir eine Beziehung hatten", ergänzte sie.

Die Internet-Berühmtheit steht aber auch nach wie vor in gutem Kontakt zu seiner Ex. Gegenüber US Weekly offenbarte Jojo: "Ich bin wirklich froh, dass wir, obwohl wir die Beziehung beendet haben, noch sehr gute Freundinnen sind." Allem Anschein nach sehen sich die beiden sogar nach wie vor fast täglich.

Anzeige

TikTok / itsjojosiwa JoJo Siwa und Katie Mills

Anzeige

Getty Images Sängerin und Tänzerin JoJo Siwa

Anzeige

Instagram / itsjojosiwa Kylie Prew und JoJo Siwa im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de