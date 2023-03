Michelle Kmy: Niko ist kein Opfer bei "Prominent getrennt"

Möchte er nur Mitleid bekommen? Bei Prominent getrennt trafen die Temptation Island-Bekanntheiten Gloria Glumac und Nikola Glumac nach ihrer Trennung wieder aufeinander. Viele Zuschauer sind seitdem von Glorias aufbrausender Art genervt: Denn während Niko weinend und kleinlaut vor der Kamera sitzt, scheint die Blondine ihre Emotionen nicht zügeln zu können. Ihre Freundin und Mitkandidatin Michelle Kmy nahm Gloria jetzt in Schutz!

"Wenn man immer nur von einer Geschichte eine Seite hört, sollte man am besten ruhig sein, denn bei einer Geschichte gibt es immer zwei Seiten", erklärte Michelle in ihrer Instagram-Story. Durch ihre Freundschaft zu Gloria habe sie die Streitigkeiten der beiden oft genug mitbekommen und wisse, dass der Realitystar nicht unschuldig sei. "Niko verhält sich bei 'Prominent getrennt' überhaupt nicht so, wie er privat agieren würde und das regt mich auf", stellte sie klar.

Eigentlich habe Michelle nicht vorgehabt, sich zu der privaten Beziehung des Ex-Paares zu äußern, doch sie erklärte: "Umso mehr Niko sich in diese Opferrolle stellt, desto mehr kommt Gloria als Furie rüber." Außerdem nannte sie den Grund für ihr Statement: "Ich möchte einfach, dass mehr Leute da draußen verstehen, weshalb Gloria manchmal so durchdreht." Niko wisse genau, dass er mit seinem Verhalten Mitleid errege und so bei den Zuschauern an Sympathie gewinne.

RTL Gloria Glumac und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Instagram / miseli_kmy Michelle Kmy, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

