Motsi Mabuse ist geflasht vom Treffen mit König Charles!

Motsi Mabuse (41) kann dieses Erlebnis noch gar nicht begreifen. Am vergangenen Mittwoch wurde ihr eine besondere Ehre zuteil: Die Tänzerin war auf persönlichen Wunsch von König Charles (74) zum Staatsbankett während seines Deutschlandbesuchs in Berlin eingeladen worden. Sie verriet bereits, dass der Abend mit dem britischen Monarchen und seiner Frau Camilla (75) ganz besonders schön gewesen sei. Motsi kann immer noch nicht fassen, was sie erlebt hat!

"Das Leben kann einen sicherlich an Orte führen, die man sich nie hätte vorstellen können. Eine ganz besondere Erfahrung", schreibt sie ganz gerührt unter ein Foto auf Instagram, auf dem sie König Charles lächelnd die Hand schüttelt. Neben Motsi strahlen Königsgemahlin Camilla, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk um die Wette. Außerdem dankt die Let's Dance-Jurorin dem Königspaar für die Einladung und ihren Fans für die Unterstützung: "Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Nachrichten bekommen."

Die Fans in den Kommentaren sind natürlich ganz begeistert von Motsis Zusammentreffen mit Charles und schwärmen von ihrer weißen Traumrobe. "Welch eine Ehre… Großes Kompliment, du sahst wunderschön aus", freut sich ein User. Da stimmt ihm auch Motsis Jurykollege Joachim Llambi (58) zu: "Du hast atemberaubend ausgesehen."

Getty Images Evgenij Voznyuk, Motsi Mabuse, Frank-Walter Steinmeier, König Charles und Königsgemahlin Camilla

Getty Images Evgenij Voznyuk, Motsi Mabuse, König Charles und Gemahlin Camilla im März 2023

Getty Images Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2023

